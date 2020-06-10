Бывший СССР
 
Последние новости
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
В Москве оценили масочный режим после снятия ограничений 
Раскрыты ежемесячные траты семейства Кардашьян на роскошь
Россия создала «Суррогат»
Лукашенко пообещал привести всех белорусов в чувства и не допустить Майдана
Схватка дикобраза и змеи попала на видео
Поплавская раскритиковала близких Ефремова после смертельного ДТП
Кремль объявил об отсутствии олигархов в России
Новости партнеров

Порошенко захотели арестовать

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко может оказаться под арестом. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Facebook.

В данный момент ведомство рассматривает возможность затребовать для него меру пресечения для заключения под стражу.

Однако, даже если Генпрокуратура затребует это, суд будет обязан предложить Порошенко альтернативу в виде выхода под залог, так как преступление, в котором он обвиняется не является насильственным и политик ранее не нарушал условия меры пресечения.

Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки. По соответствующей статье уголовного кодекса ему может грозить тюремный срок от 3 до 10 лет и лишение права занимать определенные государственные должности.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, которые возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем. В мае было возбуждено дело о госизмене после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Коломойский подал заявление в прокуратуру на Порошенко
Порошенко вызвали на допрос по делу о переговорах с Байденом
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05 9 июня

Дело семейное

Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
14:35Сегодня

Лукашенко пообещал привести всех белорусов в чувства и не допустить Майдана

14:14Сегодня

Лукашенко возмутился массовыми увольнениями своих избирателей

13:31Сегодня

Украина открыла границу с ДНР и ЛНР

Бывший СССР00:01 3 июня

Кто на старенького?

В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
12:02Сегодня

Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки

14:02Сегодня

Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания

11:33Сегодня

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Бывший СССР00:01 6 июня

«Меня отдали на растерзание»

История российского шпиона, который втерся в доверие к США и выведал тысячи секретов НАТО
11:00Сегодня

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта с Пореченковым

10:26Сегодня

Соперница Лукашенко собрала 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты

09:45Сегодня

В Одессе обвалился третий дом за месяц

Россия
Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска
Куда можно будет ходить и какие ограничения остаются?
Настя Рожкова«Мне очень страшно, но еще больше я устала от боли»
Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике. Нужна помощь
«Трупы лежали в несколько слоев»
Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти
«Родителям я не рассказываю, чтобы не переживали»
Почему россияне идут в волонтеры и помогают людям в эпоху коронавируса
Все материалы
Мир
Протестующие из-за смерти чернокожего в США снесли памятник Христофору Колумбу
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
Стало известно о провальной сделке задержавшего Джорджа Флойда полицейского
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
Определено будущее цен на нефть
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Путин похвалил Сбербанк за первое место в мире по акционерной стоимости
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
В Китае решили главную проблему Tesla
Все в онлайн
Как пандемия повлияла на российских продуктовых ретейлеров
Непрерывный экономический рост США завершился
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
«Он едва успел покинуть самолет»
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Опубликованы фото роскошной виллы Роналду
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Способ заваривать чай в США признали отвратительным
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
В Крыму откроют все санатории и отели
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россиянам пообещали «неотвратимо приближающийся» отдых за границей
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россияне приготовились путешествовать по стране без страха перед коронавирусом
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Названы доступные для россиян направления для отдыха
Все материалы
Из жизни
Мужчина купил восемь одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Загадочное существо с пугающе огромными глазами оказалось лососевым королем
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Мужчина сбросил 37 килограммов и раскрыл свой секрет похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Занятия спортом излечили женщину от смертельной болезни
Все материалы
На видео сняли тысячи брошенных под открытым небом суперкаров
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
«Заряженный» хэтчбек MINI сделали похожим на самый агрессивный Cooper
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
Угон мародерами в США машин из автосалона Chevrolet попал на видео
Беспилотники Яндекс: что нового?
Сотрудничество с Hyundai и новое поколение яндексовского автопилота
Разбитый Chevrolet Corvette оценили на 3 миллиона рублей дороже нового
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы