Порошенко захотели арестовать

Бывший президент Украины Петр Порошенко может оказаться под арестом. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Facebook.

В данный момент ведомство рассматривает возможность затребовать для него меру пресечения для заключения под стражу.

Однако, даже если Генпрокуратура затребует это, суд будет обязан предложить Порошенко альтернативу в виде выхода под залог, так как преступление, в котором он обвиняется не является насильственным и политик ранее не нарушал условия меры пресечения.

Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки. По соответствующей статье уголовного кодекса ему может грозить тюремный срок от 3 до 10 лет и лишение права занимать определенные государственные должности.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, которые возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем. В мае было возбуждено дело о госизмене после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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