Коломойский подал заявление в прокуратуру на Порошенко

Олигарх Игорь Коломойский подал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором обвинил пятого президента Петра Порошенко в том, что тот под предлогом национализации Приватбанка хотел незаконно получить контроль над телеканалом «1+1». Об этом пишет «Страна.ua».

Коломойский попросил возбудить по данному факту уголовное дело. Он считает, что расследование необходимо провести также в отношении бывшего председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

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По мнению олигарха, они совершили правонарушения по статьям 206 («Противоправное завладение имуществом организации»), 209 («Отмывание денежных средств»), 231 («Незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну») и 364 («Злоупотребление властью») Уголовного кодекса Украины.

Содержание недавно обнародованных разговоров Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом в совокупности с другими фактами позволяет утверждать, что бывший президент вступил в преступный сговор с Гонтаревой, Рожковой и рядом других лиц, с целью проведения незаконной национализации Приватбанка, считает Коломойский.

Он напомнил, что в структуру активов банка входила и «Студия 1+1». По мнению Коломойского, Порошенко собирался получить контроль над ней «с целью усиления своего политического влияния в государстве и создания положительного имиджа среди населения».

В мае Верховная Рада запретила возвращать Коломойскому национализированный в конце 2016 года Приватбанк. Принятие соответствующего закона являлось одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине кредита на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года.

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