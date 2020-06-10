Порошенко прорвался к украинскому генпрокурору и устроил скандал на русском

Пятый президент Украины Петр Порошенко, ставший подозреваемым по делу об издании незаконного приказа главе Службы внешней разведки, прорвался в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой и устроил там скандал на русском языке. Видеозапись опубликована на странице Klymenko Time в Facebook.

На кадрах видно, как соратники Порошенко из партии «Европейская солидарность» пытаются вслед за ним прорваться в кабинет генпрокурора. После того как экс-президент со своими единомышленниками оказались за столом, Венедиктова объяснила, что им придется подождать, поскольку у нее назначена встреча с послом Швейцарии.

«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — возмутился Порошенко и вступил с Венедиктовой в перепалку по поводу того, является ли офис генпрокурора режимным объектом.

Порошенко, по его словам, пришел к Венедиктовой с целью лично получить подозрение, передает «Страна.ua». В ближайшие дни офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании пятому президенту меры пресечения. По словам адвоката Ильи Новикова, речи о содержании под стражей не идет.

Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины экс-президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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