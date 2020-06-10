Порошенко обвинил Зеленского в несоответствии европейским ценностям

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешние власти страны в политических преследованиях. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению Порошенко, стратегия президента Владимира Зеленского не соответствует европейским ценностям, к которым должна стремиться Украина.

«То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра», — сказал он. По мнению Порошенко, уголовные дела в отношении него не соответствуют принципу верховенства права. Он также дал Зеленскому совет позвонить бывшему главе государства Виктору Януковичу, чтобы узнать, к чему могут привести такие действия.

«Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил. Еще раз подчеркиваю, управлять страной — это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее», — резюмировал Порошенко.

Ранее бывший президент официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки. По соответствующей статье уголовного кодекса ему может грозить тюремный срок от 3 до 10 лет и лишение права занимать определенные государственные должности.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, которые возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем. В мае было возбуждено дело о госизмене после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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