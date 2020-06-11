Власти Псковской области анонсировали кластер по производству масок

Создание кластера по производству средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток анонсировал глава Псковской области Михаил Ведерников. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«У нас может появится целый кластер: и сырье, и, возможно, производство какого-то конечного продукта. В случае реализации проекта, по предварительным расчетам, мы сможем все северо-западные регионы обеспечить этой продукцией в полном объеме», — сказал он в эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

Ведерников отметил особую востребованность этой продукции в период пандемии.

10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим сохраняется по всей стране. По ее словам, россияне должны быть осторожными все то время, пока не создана вакцина от вируса. Она призвала граждан чаще мыть руки.

Из-за пандемии коронавируса 40 подмосковных предприятий перепрофилировали производство на выпуск защитных масок.

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