Подмосковные производители масок получат субсидии в размере 85 миллионов рублей

Субсидии в размере 85 миллионов рублей получат подмосковные производители масок, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 11 июня.

Так, восемь предприятий получат субсидии в размере от 1,5 миллиона до 19 миллионов рублей. Компании будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10 процентов, сказала Егорова.

Изготовители индивидуальных средств защиты могут рассчитывать на компенсацию 80 процентов затрат, уточнила министр.

«Хочу обратить внимание, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции. Они могут компенсировать до 50 процентов затрат на приобретенное оборудование», — рассказала она.

В начале июня Егорова сообщила, что из-за пандемии коронавируса 40 подмосковных предприятий перепрофилировали производство на выпуск защитных масок.

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