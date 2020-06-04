Названы эффективные практики борьбы с коронавирусом в регионах России

В ряде регионов открыли резервные стационары для больных COVID–19 в бессимптомной форме. Эффективные новые практики борьбы с коронавирусом в регионах России раскрываются в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Так, в Калининградской области открыли резервный стационар на 250 коек, в Республике Хакасия подготовлено 31 койко-мест.

В Пензенской области открыт центр экспресс-тестирования на антитела, в Карачаево-Черкесской Республике передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов.

В Забайкальском крае в регионе в продаже имеются 500 тысяч масок, в медучреждения Самарской области поступило более 20 тысяч респираторов. 22 пензенских предприятия перепрофилировали свое производство для нужд медицинских организаций, в Сахалинской области Восточная горнорудная компания запустила производство медицинских масок в Углегорском районе.

В Ленинградской области был разработан новый модуль томографического рентгеновского исследования. В Республике Мордовия создан центр мониторинга качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, получающих лечение амбулаторно.

В Республике Бурятия организована психологическая помощь медицинским работникам. В Кировской области лучшему врачу-инфекционисту региона вручили иномарку. В Брянской области региональным департаментом здравоохранения запущен проект под названием «СпасибоДоктор».

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