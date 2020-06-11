Квартиру солиста «Иванушек» отсудил банк

Наследникам скончавшегося три года назад солиста «Иванушек» Олега Яковлева пришлось отдать банку квартиру, приобретенную музыкантом в ипотеку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Квартира на Басманной улице в Москве была куплена Яковлевым в кредит в 2014 году. В 2017-м певец умер, не успев погасить ипотечную задолженность в размере 5 миллионов рублей. Его близкие (племянница, друг и гражданская жена) претендовали на квартиру, но в итоге недвижимость отсудил банк. Апартаменты будут выставлены на торги в ближайшее время.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

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