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Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник Петр Порошенко добивался встречи с ним. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла, потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой», — заявил Зеленский.

Он считает Порошенко опытным манипулятором и политиком, поэтому не верит ему. «Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы.... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то», — вспомнил Зеленский.

По словам президента, Порошенко предлагал ему помощь на международной арене и столько раз просил встретиться, что разговор между ними в итоге состоялся.

Главная ошибка Порошенко заключается в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины, уверен Зеленский. При этом с ним «нельзя договариваться». «Это как говорят его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — подытожил Зеленский.

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