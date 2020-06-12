Любительница фитнеса назвала Гитлера «невиновным» и столкнулась с судебным иском

Симоне Абигейл Криэль (Simone Abigail Kriel), которая является медийной персоной из Южной Африки, было предъявлено уголовное обвинение в том, что она 16 мая якобы разместила антисемитские и подстрекательские сообщения на своей странице в Instagram. Об этом пишет News24.

Обвинение девушке было выдвинуто Южноафриканским еврейским советом депутатов (SAJBD) через его законных представителей. По сообщениям издания, Криэль сделала ряд подстрекательских утверждений, якобы обвиняя евреев в манипулировании историей и совершении различных злодеяний. Издание отмечает, что, среди прочего, она, предположительно, написала, что «чертовы евреи жадны до чертиков», что «для них есть особое место в аду» и что немецкий диктатор Адольф Гитлер был «невиновен» в холокосте.

Согласно данным издания, 28-летняя Криэль живет в Претории (ЮАР) и относительно известна в фитнес-кругах. Женщина идентифицирует себя как христианка. У нее около трех тысяч подписчиков в Instagram, и она была представителем фитнес-бренда PSN Lifestyle. Отмечается, что на данный момент страница южноафриканки на сайте журнала «Фитнес» («Fitness») закрыта, а ее аккаунт в Instagram больше не существует.

Материалы по теме Всюду Гитлер Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты

Заместитель председателя SAJBD, профессор Карен Милнер (Karen Milner) заявила, что подобная расистская и подстрекательская риторика является не только преступной, но и опасной, и ей необходимо противостоять как можно более решительно. «Именно в такие времена теории заговора имеют тенденцию процветать, и слишком часто евреи в конечном итоге становятся козлами отпущения», — сказал Милнер.

Она отметила, что подобные посты «изображают евреев как изначально злых, морально и духовно коррумпированных, а также в качестве врагов человечества в целом». «Таким образом, они представляют собой классический антисемитизм», — отметила профессор.

Дэвид Сакс (David Saks), заместитель директора SAJBD, сообщил изданию, что девушке дали время, чтобы удалить комментарии и извиниться, но она отказалась это сделать. «Изначально мы написали ей, чтобы попросить ее удалить посты и извиниться перед еврейской общиной, но она этого не сделала; на самом деле, она продолжала публиковать подобные вещи в Facebook. Она действительно не сожалеет о том, что она [предположительно] сделала», — сказал он.

Он отметил, что Криэль ранее состояла в отношениях с евреем и в какой-то момент рассматривал возможность обращения в иудаизм. Однако затем она наткнулась на несколько видеороликов, которые пробудили в ней «страстную веру в антисемитское мировоззрение», сказал Сакс.

Криэль заявила, что видео просто всплыли на Facebook, и она из любопытства их посмотрела. Она, предположительно, сказала, что ролики приводили ее в бешенство: «Я думаю, что большинство евреев знают, что произошло 90 лет назад, и кто на самом деле был ответственен за Вторую мировую войну и холокост. И я знаю, что они не хотят, чтобы мы говорили об этом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!