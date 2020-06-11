Памятник основателю скаутов снесут из-за его симпатий к нацистам

В английском городе Пул графства Дорсет в ближайшее время собираются демонтировать памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу в связи с тем, что при жизни он симпатизировал идеологии нацистов. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает издание The Sun.

В личном дневнике Баден-Пауэлла нашли записи от 1939 года, в которых он писал: «Пролежать весь день. Читать "Майн Кампф"», «Замечательная книга с хорошими идеями о воспитании, здравоохранении, пропаганде и организации». Уточняется, что основателю скаутского движения нравились политические взгляды фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, в связи с чем было принято решение снести памятник.

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Скульптуру поместят на сохранение в полицию. «Несмотря на то что мы славились созданием скаутского движения, мы также признаем, что есть некоторые аспекты жизни Роберта Баден-Пауэлла, которые считаются менее достойными памяти», — рассказал глава общественного совета Викки Слэйд. Он также заявил, что скауты из графства Дорсет поддержали решение властей.

Однако в настоящий момент местные активисты борются с властями, чтобы оставить памятник на месте. По их словам, этот человек внес большой вклад в образование и воспитание английских детей и подростков, и сейчас скауты работают во всем мире, восхваляя терпимость и солидарность. Местные жители просят, чтобы власти провели массовый опрос перед тем, как демонтировать памятник.

При этом председатель исполнительной власти Пула Эндрю Уильямс заявил, что никто к нему не обращался с жалобами и просьбами о скульптуре Баден-Пауэлла.

1 августа 1907 года Баден-Пауэлл поставил палаточный лагерь с 20 мальчиками на острове Браунси в проливе Ла-Манш. Отмечается, что именно это событие и стало началом скаутского движения. Через сто лет, в 2008-м, в Великобритании возвели памятник основателю течения, в котором, по последним данным, насчитывается более 54 миллионов человек по всему миру.

Накануне сообщалось, что в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) протестующие из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда снесли памятник Христофору Колумбу. Отмечается, что при помощи трех веревок они сбросили скульптуру с постамента, затем оттащили ее к озеру и скинули в воду. На место памятника бунтующие поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».

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