«Укроборонпром» обвинил «Антонов» в отказе покупать детали у России через Boeing

«Укроборонпром» во время закрытого для прессы заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обвинил «Антонов» во всех «смертных грехах», сообщает Defense Express.

Среди более двух десятков претензий, отмечает украинское информационно-консалтинговое агентство, значатся упреки в отказе «Антонова» от закупок деталей российского производства, которые должны было проводиться через выбранного при участии «Укроборонпрома» посредника.

Согласно данным Defense Express, «Укроборонпром» формально объявил «крестовый поход» против таких схем. «Однако, судя по всему, только на словах. На этот раз концерн самостоятельно выбрал фирму, которая наладила поставки российских деталей. Ею стала Aviall Services Inc (после ребрендинга — Boeing Distribution)», — утверждает агентство.

Defense Express пишет, что данные детали, продававшиеся фирмой-прокладкой по завышенным на 20 процентов ценам, необходимы для производства самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. «Однако даже при таких условиях Aviall Services Inc поставить детали не смогла», — утверждает агентство.

Среди других обвинений — отказ от сотрудничества со странами НАТО ради производства морского патрульного самолета с противокорабельными ракетами «Нептун».

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В происходящем Defense Express обвиняет «Укроборонпром». «Однако главный вопрос остается открытым — что хочет получить Украина в итоге: мощную авиастроительную отрасль или очередной торгово-развлекательный центр на месте аэропорта», — задается вопросом агентство.

В апреле заместитель гендиректора по трансформации «Укроборонпрома» Роман Бондарь заявил, что концерн, входящий в сотню крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован.

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