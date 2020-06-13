Число умерших россиян с коронавирусом превысило 6,8 тысяч и выросло до 6829 — за последние сутки зафиксировано 114 летальных исхода. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

6829 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 13 июня

За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 520 129 случаев, выздоровел 274 641 человек.

В конце мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

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