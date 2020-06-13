Один человек погиб при взрыве хранилища газа в Казани. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Татарстана, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что еще двое человек пострадали. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что на месте происшествия работает бригада республиканского центра медицины катастроф. Для тушения пожара используют вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В пресс-службе МЧС России сообщали о четырех пострадавших. Сохраняется угроза распространения огня на остальные емкости.

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