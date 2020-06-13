Голикова заявила о снижении смертности в России

Смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года. О снижении заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

По ее словам, коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле.

Как рассказала вице-премьер, пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней. В тот период ПЦР-тестирование на наличие коронавируса увеличилось в 5,6 раза.

В конце мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

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