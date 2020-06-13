В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых конфликтов в России

В России в мае 2020 года снизилось число семейно-бытовых конфликтов. Об этом сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По словам Волк, число «посягательств» в семейно-бытовых отношениях снизилось на 13 процентов, убийств и покушений на убийство — на 28 процентов, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24,7 процента, средней тяжести — на 13,3 процента, легкого вреда здоровью — на 14,5 процента.

Представительница МВД добавила, что на улицах совершено на 16,4 процента преступлений меньше, чем в мае 2019 года.

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5 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России за время самоизоляции количество жалоб на домашние побои выросло в 2,5 раза. Так, по ее словам, в марте 2020 года число подобных обращений составляло 6 тысяч, а в апреле превысило 13 тысяч.

На это в МВД ответили, что в 2020 году число случаев насилия в семейно-бытовой сфере снизились на 13 процентов по сравнению с 2019 годом. Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова пояснила, что данные МВД не отражают реальную ситуацию, потому что многие жертвы обращаются не в ведомство, а в другие организации — кризисные центры и к уполномоченным по правам человека.

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