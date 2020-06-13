Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии «недоразумением»

МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае «недоразумением». Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.

Польские военные находились возле пограничного города Пельгржимов, охраняя границу с Чехией после ее закрытия из-за пандемии коронавируса. Как пишет CNN, в конце мая они случайно пересекли границу и таким образом закрыли доступ к местной церкви чешским гражданам.

«Установка пограничного патруля стала результатом недоразумения, а не преднамеренных действий. Ситуация была быстро исправлена и разрешена в том числе со стороны Чехии», — говорится в сообщении польской стороны. В нем не уточняется, как долго военные пробыли на чешской территории.

1 июня сообщалось, что США почти договорились с Польшей о размещении на ее территории дополнительного контингента американских войск. Общая численность подразделения США в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Как рассчитывает командование, это позволит «повысить качество» американской группировки.

6 июня премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что США выведут свои войска из Германии в скором времени, и американский контингент как можно скорее прибудет в страну.

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