В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

В доме культуры имени Кирова, который находится в Мурманске, обнаружили сауну с бассейном. Об этом сообщает местное издание «Би-порт».

Как стало известно, банный комплекс скрывался за дверью одного из кабинетов. Помимо сауны в нем располагаются душ, парилка, тренажеры и комната отдыха. При этом во время проверок сведений об этих объектах в документацию не заносили.

По данным источника издания, сауна появилась во время капитального ремонта здания, который проводился при бывшем директоре дома культуры Светлане Вагайцевой. Как он рассказал, доступ к банному комплексу в ДК имели только ее близкие и доверенные лица.

Отмечается, что работник культуры занимала должность с 1999 года, однако несколько дней назад была уволена.

В феврале администрация Кольчугинского района Владимирской области устроила чиновникам празднование Дня защитника Отечества с полуголыми танцовщицами в откровенных костюмах из бикини и перьев. Судя по опубликованным кадрам, празднование проходило рядом с рабочими кабинетами чиновников.

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