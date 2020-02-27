Российским чиновникам устроили 23 Февраля с полуголыми танцовщицами в перьях

В Кольчугинском районе Владимирской области местная администрация устроила чиновникам празднование Дня защитника Отечества (23 Февраля) с полуголыми танцовщицами в откровенных костюмах из бикини и перьев. Видео танцевального поздравления опубликовано на сайте РЕН ТВ.

На появившихся в сети кадрах ведущая мероприятия представила танцовщиц как «красоток из Бразилии». Две девушки исполнили карнавальный танец и завершили шоу под аплодисменты. Судя по опубликованным кадрам, празднование Дня защитника Отечества проходило рядом с рабочими кабинетами чиновников.

Ранее в сети появилось видео корпоратива ко Дню защитника Отечества, которое устроили сотрудники петербургского морга. На появившихся в сети кадрах видно, что работники сидели за накрытым столом в медицинской одежде. Перед ними танцевала девушка в нижнем белье, в какой-то момент один из докторов помог ей расстегнуть бюстгальтер, после чего она его сняла. Также танцовщица села на колени к сотруднику, после чего кто-то из коллег произнес: «Вот это Миша любит».

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