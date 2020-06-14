На российский поселок обрушился крупный град и привел к режиму ЧС

В российском поселке Николаевка (Еврейская автономная область) выпал крупный град. Обрушившиеся осадки вынудили власти ввести режим ЧС. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
Крупные куски льда разбили крыши, повредили стены домов и уничтожили посевы. Как пишет «РИА Биробиджан», 15 июня в районах области ожидаются сильные дожди с грозами.
Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма.
Ранее сообщалось, что сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Опрокинулось в общей сложности 11 грузовых машин — девять «Газелей» и две фуры.
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