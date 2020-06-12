Ветер опрокинул грузовики на российской трассе

Сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что опрокинулось в общей сложности 11 грузовых машин — девять «Газелей» и две фуры. Произошло это в Андроповском районе, примерно в 40 километрах от Минеральных Вод. Сообщается, что никто не пострадал, однако один из водителей не может самостоятельно выбраться из кабины, так как двери оказались заблокированы.

Кроме того, ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах региона, в том числе в Минеральных Водах. В селе Курсавка в свою очередь молния ударила в угол жилого дома. Также сообщается о повреждении кровли в одном из домов региона.

В Ставропольском крае в настоящее время объявлено штормовое предупреждение. Дожди с грозами, градом и ветром, как ожидается, продлятся до 14 июня.

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