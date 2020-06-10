Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение». Резкое изменение погоды предрекли синоптики центра «Фобос».

«Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. (...) Ветер в атмосфере начнет разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», — говорится в сообщении.

Так, синоптики утверждают, что к субботе, 13 июня, в Центральной России и на Северо-Западе теплее 20 градусов не будет. Из-за наступающего фронта, «разделяющего тепло и холод», прогнозируются дожди с грозами. Подобная погода уже установилась в Санкт-Петербурге: там во вторник, 9 июня, прошел град, а в четверг, 11 июня, синоптики советуют уже не рассчитывать на потепление.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до плюс 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. По данным Росгидромета, самая жаркая погода ожидается на юге страны. На 6-9 градусов выше климатической нормы прогнозируется также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях — там возможно повышение температуры до 39 градусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!