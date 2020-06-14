Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1477), Подмосковье (717) и Петербурге (256). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более сотни случаев выявлено в Свердловской области (254), Ханты-Мансийском автономном округе (229), Воронежской (219), Нижегородской (215), Иркутской (209) областях, Республике Тыве (190), Коми (181), Ростовской области (167), Красноярском крае (166), Челябинской (141), Саратовской (126), Ульяновской (119) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (114), Самарской (110), Архангельской (109), Волгоградской (108), Новосибирской (108) областях, Пермском крае (107) и Псковской области (105).

Всего за последние сутки в России зафиксировали 8835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1).

С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!