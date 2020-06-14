В Москве вылечились от коронавируса еще 2133 человека

В Москве за последние сутки еще 2133 человека вылечились от коронавируса. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

По ее словам, число выздоровевших продолжает увеличиваться. Всего с начала пандемии болезнь побороли 121 691 человек.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека инфекции после лечения врачи проводят специальные исследования. Излечившимся предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3281 человека.

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