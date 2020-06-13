В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

Еще 50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3281 человека.

За все время в Москве выявлено более 204 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 119 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 520,1 тысяч случаев COVID-19.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти треть московских медиков сдали положительный тест на антитела к коронавирусу, то есть переболели им. Были обследованы 15,5 тысячи медиков в 60 медицинских учреждениях.

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