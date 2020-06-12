В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.
У всех скончавшихся была пневмония и подтвержден анализ на коронавирусную инфекцию.
Общее число умерших в Москве составило 3231.
По данным на 12 июня, в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом