В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся была пневмония и подтвержден анализ на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших в Москве составило 3231.

По данным на 12 июня, в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек.

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