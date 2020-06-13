Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1493), Подмосковье (725) и Петербурге (262). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более сотни случаев выявлено в Свердловской области (245), Воронежской области (228), Нижегородской области (218), Ханты-Мансийском автономном округе (183), Красноярском крае (169), Иркутской области (163), Ростовской области (162), Коми (156), Ульяновской области (150), Самарской области (146), Ямало-Ненецком автономном округе (125), Челябинской области (120), Саратовской области (118), Архангельской области (113), Волгоградской области (109), Новосибирской области (108), Смоленской области (103), в Республике Тыва (101), Псковской области (100).

Всего за последние сутки в России обнаружили 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наименьшее число заражений зафиксировано в Еврейской автономной области (4) и Севастополе (2).

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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