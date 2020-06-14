Глава российского города заразился коронавирусом

Глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Известно, что политика поместили в одну из городских больниц, его обязанности временно переданы заместителю Алексею Жердеву. Шувалов также уточнил, что круг людей, с которыми он контактировал в последние две недели, взят на контроль.

«Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример», — написал глава Сургута и подчеркнул, что советует всем соблюдать необходимые меры безопасности и предупреждения заболевания.

Ранее также сообщалось о заражении глав других российских регионов коронавирусом — еще одними инфицированными стали глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 520 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 275 тысяч пациентов, 6829 носителей инфекции скончались.

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