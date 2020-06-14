Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 528 тысяч в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За весь период зафиксировано 6 948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек.

По данным на 13 июня в стране было зарегистрировано 520 129 случаев заражения в 85 регионах.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев заявил, что после окончания пандемии характер проявления коронавируса станет похожим на сезонное поведение гриппа. Профессор отметил, что вирус, вызывающий пневмонию COVID-19, является пневмотропным, как и грипп. Поэтому новая волна коронавируса будет иметь признаки сезонной эпидемии гриппа.

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