Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие новые сроки в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

Однако, по его словам, никто точно не знает, когда произойдет вторая волна. «Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой», — заметил он.

Специалист также заметил, что решение властей Москвы об отмене режима самоизоляции может быть поспешным, поскольку количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около двух тысяч в день. По его словам, такие цифры велики для одного города.

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью. Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Инфекция стала протекать легче — количество частиц в определенном объеме биологической жидкости пациентов уменьшилось. По мнению профессора, улучшение клинической картины предположительно означает, что сам коронавирус претерпевает изменения в направлении ослабления.

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