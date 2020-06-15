Бывший российский следователь подружился с преступником и сел за разбой

В Челябинский областной бывший следователь Павел Черепанов и его подельник Артур Шель признаны виновными в разбое и пособничестве в убийстве. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Суд установил, что в ноябре 2017 года Черепанов расследовал уголовное дело Николая Гастева, обвиняемого в хищении денежных средств — делая ремонт у потерпевшей, тот присвоил себе деньги, предназначенные для закупки материалов. Чтобы не попасть в СИЗО, Гастев передал Черепанову взятку в виде компьютера. В дальнейшем мужчины стали приятелями и вместе обокрали женщину, по заявлению которой работал следователь. На этом их преступная деятельность не закончилась.

В марте 2018 года Гастев предложил следователю ограбить знакомого предпринимателя. Черепанов согласился и подключил к делу своего приятеля — Артура Шель. Следователь установил адрес проживания бизнесмена и в назначенный день, подкараулив мужчину у подъезда, представился сотрудником МВД и потребовал проследовать с ним в машину. Злоумышленники вывезли предпринимателя в безлюдное место, пытали и требовали передать им пароль от банковских карт. Не получив желаемого, они задушили мужчину буксировочным тросом, а вернувшись в город угнали автомобиль бизнесмена.

Суд признал Черепанова виновным в получении взятки, использовании служебных полномочий, пособничестве в краже и убийстве, в разбое и мошенничестве. Бывший следователь получил 20 лет лишения свободы, а его подельник Шель — 15.

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