Российский вице-премьер признался в «любви» к нефтехимии и пообещал особые льготы

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК признался в «любви» к отечественной нефтехимии и пообещал компаниям из этой отрасли особые льготы в виде обратного акциза наподобие того, что уже два года действует в сфере нефтепереработки.

«В энергетике — в нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтегазопереработке — у меня были достаточно поверхностные знания, не буду это скрывать. Мне пришлось очень много работать с людьми, спасибо им большое, что они тратили время на мое самообучение», — рассказал Борисов про свое назначение куратором энергетической отрасли в правительстве Михаила Мишустина.

Прежде, в правительстве Дмитрия Медведева, он курировал оборону, оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество. После получения новых обязанностей и полномочий Борисов «в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию».

Среди ближайших планов чиновника — разработка законопроекта о налоговых льготах для предприятий нефтегазохимической отрасли. Льготы планируется предоставлять в виде обратных акцизов — фактически налоговых вычетов. По словам Борисова, участники рынка «уже очень ждут этот закон», а его самого уже можно назвать лоббистом отрасли.

Подобный механизм уже реализован в нефтепереработке. Структуры, входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), получают обратный акциз на нефть, купленную для переработки на внутреннем рынке. Решающую роль играет демпфирующая надбавка, доплачиваемая к акцизу в случае превышения экспортных цен (за вычетом затрат на транспортировку и экспортных пошлин) над внутренними.

Однако у механизма есть и обратный эффект. Он срабатывает, когда экспортные цены оказываются ниже внутрироссийских. В этом случае демпфер становится отрицательным, и акциз перестает быть обратным. В результате налоговая нагрузка на компанию увеличивается, что побуждает ее продавать бензин на внутреннем рынке по более высокой цене.

Из-за этого механизм предоставления поддержки часто критиковался участниками отрасли, однако правительство не готово вносить в него изменения, поскольку отрицательный демпфер служит компенсацией для бюджета из-за выпадающих в результате проведения налогового маневра доходов.

По затее Борисова и соавторов законопроекта, на обратный акциз смогут рассчитывать нефте- и газохимические компании, инвестирующие в развитие производства и технологическое переоснащение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!