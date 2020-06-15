В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Подросток, которого душил приехавший на вызов полицейский, сам напал на сотрудника перед задержанием. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

14 июня 2020 года жительница Темрюкского района позвонила в полицию и пожаловалась на соседей. По словам женщины, они шумели, выбрасывали из окна различные предметы, из-за двери доносились крики, а на лестнице были следы крови. На место был направлен ближайший автопатруль.

Молодой человек встретил приехавших сотрудников патрульно постовой службы агрессивно — нецензурно выражался, не реагировал на требования, а затем в ходе конфликта напал на полицейского. Тогда, как отметили в МВД, инспектор в соответствии с законодательством применил к подростку физическую силу.

Юношу доставили в больницу для медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции и потребление наркотических средств. Также в ходе проверки оценку дадут и действиям полицейских.

Ранее сообщалось, что в городе Темрюк Краснодарского края на видео попал момент грубого задержания подростка прибывшим на вызов сотрудником полиции. На видео, которое сняла находящаяся в квартире девушка, заметно, как сотрудник правоохранительных органов применяет к подростку удушающий захват со словами «если я *** [ударю], ты сдохнешь».

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