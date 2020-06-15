В начале торгов на Московской бирже курс доллара взлетел и обновил максимум по отношению к рублю с начала месяца, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 по московскому времени он стоит 70,48 рубля, в последний раз на таких уровнях доллар находился 29 мая. При этом евро по отношению к российской валюте падает — 79,2 рубля.

Основные российские фондовые индексы снижаются: индекс Мосбиржи потерял более двух процентов, а индекс РТС — более трех.

Доллар растет на фоне снижения цен на нефть, которое полностью отменило рост, достигнутый за счет ужесточения параметров сделки ОПЕК+.

Также участники рынка испытывают беспокойство по поводу второй волны коронавируса в США. Она может замедлить восстановление экономики, так что инвесторы видят смысл перекладывать средства в надежный актив.

Эксперты существенно расходятся в оценках курса рубля к концу текущего года. Так, гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко ожидает доллар по 66 рублей, а даже в оптимистичном прогнозе от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) он продолжит рост и приблизится к 85 рублям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!