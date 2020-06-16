Стало известно о «сыгранном эпизоде» Третьей мировой войны

Учения НАТО Baltops 2020 в Балтийском море, проходившие с 7 по 16 июня, вместе с последовавшей ответной реакции России являются репетицией глобального конфликта будущего, пишет Defense Express.

«Фактически НАТО и Кремль сыграли эпизод возможной Третьей мировой войны, во время которого силы альянса пытаются заблокировать Балтику, а Россия наносит удар из Калининградской области по важным объектам противника», — уверяет украинское консалтинговое агентство.

Defense Express напоминает, что в Baltops 2020 приняли участие 19 стран-членов НАТО с тремя тысячами военнослужащих, 30 надводными и подводными кораблями, а также несколькими десятками самолетов. Одной из целей учений называется отработка элементов противовоздушной обороны и противолодочной войны.

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Со стороны России, как пишет агентство, в Калининградской области были произведены электронные пуски оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», происходившие с привлечением двухсот военнослужащих и 20 единиц военной техники, а также задействованы шесть самолетов Су-24 и Су-30СМ, отработавшие действия по уничтожению надводных целей.

В июне в Defense Express обеспокоились, что Восточная Европа находится на «первой линии противостояния» с Москвой, поэтому возможное сокращение присутствия американских военных в Германии может «оставить Европу на съедение России».

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