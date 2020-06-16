Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов

Число зафиксированных случаев коронавируса в мире за все время превысило восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 02:15 по московскому времени 16 июня, в мире был зафиксирован 8 003 021 случай заражения. Из них более 3,8 миллионов вылечились, более 435,6 тысяч умерли.

На первом месте по количеству заболевших коронавирусом находятся США — более 2,1 миллиона случаев. На втором месте Бразилия — более 888 тысяч заболевших, на третьем — Россия (более 536 тысяч).

По количеству умерших на первом месте также США — более 116 тысяч человек. Следом идет Бразилия (около 43,9 тысяч смертей) и Великобритания (более 41,8 тысяч). Больше всего вылечившихся в США (около 576 тысяч человек), Бразилии (472 тысячи человек), России (284 тысячи тысячи).

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

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