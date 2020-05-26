Число зараженных коронавирусом в мире достигло 5,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 508 904 человека. За весь период пандемии скончались 346 232 пациента с подтвержденной инфекцией, 2,23 миллиона человек выздоровели. Наиболее пострадавшие от вируса страны: США (1,66 миллиона зараженных), Бразилия (374,8 тысячи человек) и Россия (353,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (262,5 тысячи) и Испания (235,4 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 98 220 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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