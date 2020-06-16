Чиновник решил стать звездой соцсетей и был не понят начальством

https://www.instagram.com/p/CBeszTSFDrH/

Аким (глава местного исполнительного органа государственной власти — прим. «Ленты.ру») поселка Жайрем в Карагандинской области Казахстана Аманказы Наукенов записал танцевальный ролик для TikTok ко Дню работников культуры и искусства. Однако, как сообщает издание Tengrinews, начальство не оценило инициативу чиновника, и в итоге он нарвался на санкции и получил выговор.

Отмечается, что причиной для проведения служебного расследования стало то, что видео было записано во время действующего запрета на проведение массовых мероприятий. Вместе с Наукеновым для TikTok станцевали председатель профсоюзного комитета, директор местного культурно-досугового центра и несколько его сотрудников. В итоге решивший стать звездой соцсетей аким столкнулся с непониманием: на него наложили «дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии».

При этом в сети танец Наукенова поддержали. К примеру, участник команды КВН «Казахи» Малик Хасенов опубликовал ролик на своей странице в Instagram и написал, что чиновник «сделал его день». «Просто представьте, насколько он классный, что сделал день для жителя другого города, не относящегося к его юрисдикции!» — отметил Хасенов и похвалил акима за то, что он не побоялся общественного порицания.

В конце апреля градостроительный комиссар из штата Калифорния, США, Крис Платцер добровольно ушел с работы после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено его грубое обращение с котом. Во время прямого эфира в Zoom Платцер резко швырнул животное в сторону. Его действия сопровождались нецензурной лексикой. Предположительно, чиновник был пьян.

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