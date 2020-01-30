Соловьев предостерег российских чиновников от дури

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева, призвал российских чиновников «прекращать дурить». Он обратился к представителям власти в своей программе на телеканале «Россия 1».

По словам ведущего, в России есть слуги народа, которые не поняли, что «служить надо и что необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие».

«Всем это предупреждение — дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить», — предостерег Соловьев. Однако он тут же уточнил, что «в плане дурить, конечно, никто не перебьет Украину».

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Президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста 29 января «в связи с утратой доверия». До этого его также исключили из партии «Единая Россия».

С начала 2020 года глава Чувашии дважды оказывался в эпицентре скандалов. Сначала, 19-го января, он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег, которые критикуют власть. Пресс-служба Игнатьева объяснила, что руководитель региона имел в виду необходимость раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

24 января в сети появилась видеозапись, на которой Игнатьев «дрессирует» пожарного — заставляет сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. В пресс-службе главы республики поясняли, что так Игнатьев пошутил.

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