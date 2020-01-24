Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Свое мнение Соловьев высказал во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Запись эфира доступна на YouTube.

Во время выступления на прошедшем в рамках форума Ukrainian Breakfast 2020 Гончарук посоветовал инвесторам выучить лозунг «Слава Украине!» «Если вы знаете эти два слова, то точно будете чувствовать себя в Украине, как дома», — заявил он.

Такое высказывание вызвало гнев Соловьева. «Он это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН-УПА (движение запрещено в России — прим. «Ленты.ру»). И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает», — возмутился телеведущий, имея в виду проходивший в этот день в Иерусалиме Всемирный форум памяти холокоста.

Соловьев предположил, что такое поведение премьера свидетельствует о его низком интеллекте. «Это историческое беспамятство? Это тупость? Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом?» — сказал ведущий.

Ранее в январе Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала. По словам ведущего, Водонаева сделала человеконенавистническое заявление.

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