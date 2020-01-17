Соловьев накричал на эксперта в своем шоу

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на эксперта Григория Амнуэля, участвовавшего в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Запись эфира доступна на YouTube.

Соловьева возмутил тот факт, что Амнуэль не считал необходимыми извинения со стороны Польши за издевательства над пленными красноармейцами во время советско-польской войны 1919-1921 годов. Ведущий подчеркнул, что Россия в свою очередь извинилась за расстрел около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году. «Тот кто с оружием пришел, тот от оружия и погибнет», — ответил эксперт, объясняя свою позицию.

Ведущий в ответ напомнил ему, что в 1930-х на территории Польши было убито много советских дипломатов. «Только их убивали те люди, чьи семьи убивали здесь (в России — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил действия убийц дипломатов эксперт. Соловьева разозлил такой ответ, и он перешел на крик. По его мнению, таким образом Амнуэль оправдал убийство поляков в Катынском лесу.

Соловьев также был возмущен тем, что эксперт назвал советский режим террористическим. Ведущий в ответ припомнил режим маршала Юзефа Пилсудского. «Это не была нацистская диктатура? Мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», — парировал Соловьев.

Ранее Соловьев наорал на поляка, приглашенного в его шоу, и пригрозил «врезать ему по башке». Он также оправдал поведение российского политолога Дмитрия Куликова, который до этого бросил в польского коллегу стакан.

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