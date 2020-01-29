Соловьев предрек новую версию смерти Гитлера от американцев

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление посольства США в Дании о том, что Освенцим был освобожден американскими войсками. В разговоре с корреспондентом газеты «Взгляд» он заявил, что в будущем в США может появиться новая версия смерти Адольфа Гитлера, согласно которой лидер нацистской Германии умер в Париже в 1944 году.

По мнению телеведущего, жители США в течение долгого времени изучают историю по голливудским фильмам, и именно поэтому они уверены в том, что «американский солдат освободил всю Европу».

Соловьев предрек, что скоро американцы могут начать считать, что СССР участвовал в войне на стороне Третьего рейха. «Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», — отметил телеведущий.

Ранее посольство США в Дании написало в Twitter, что лагерь смерти Освенцим был освобожден американцами. После того как на ошибку обратили внимание пользователи сети, дипломатическое представительство принесло извинения, отдав должное советским войскам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!