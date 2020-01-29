США признали ошибку в сообщении об «освобождении американцами» Освенцима

Посольство США в Дании признало ошибку в сообщении об «освобождении американцами» лагеря смерти Освенцим, отдав должное советским войскам. Такой пост появился на странице дипломатического представительства в Twitter.

«Вчера мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзнических войск во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, которые погибли во время холокоста», — говорится в сообщении.

Помимо сотрудников американского посольства освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel. Однако после того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание также принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку». Представители журнала назвали критику в свой адрес справедливым наказанием. Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, погибло от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

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