В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами

Посольство России в США ответило на заявление американского диппредставительства в Дании об освобождении Освенцима армией Соединенных Штатов. Комментарий посольства опубликован в Twitter.

«Мы просим вас не стирать память об освободителях Аушвица — солдатах Красной армии», — говорится в обращении российских дипломатов. Они также назвали заявление посольства США постыдным переписыванием истории.

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Помимо сотрудников американского посольства, освобождение Освенцима армии США приписал немецкий журнал Der Spiegel. Однако после того как на сообщение обратили внимание пользователи сети, издание принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку». Представители журнала назвали критику в свой адрес справедливым наказанием. Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, погибло от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

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