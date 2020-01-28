Телеведущий Владимир Соловьев заплакал во время эфира, рассказывая гостям передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о своем визите на кладбище, где похоронены погибшие в ходе Великой Отечественной войны. Видео опубликовано на YouTube.

Он рассказал, что когда был школьником, посещение Пискаревского кладбища произвело на него сильнейшее впечатление. «Полмиллиона человек в братских могилах... И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» — добавил Соловьев, а на его глазах проступили слезы.

По словам ведущего, посещение подобного места должно быть обеспечено образовательными учреждениями. «Я считаю, что каждый ребенок за государственный счет должен приехать, пройтись и увидеть Пискаревское кладбище», — пояснил он. Соловьев назвал это «прививкой на всю жизнь».

Ранее Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Пискаревское мемориальное кладбище находится на северо-востоке Санкт-Петербурга. В годы Великой Отечественной войны оно стало одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и солдат с Ленинградского фронта. После окончания войны на его территории был воздвигнут мемориал павшим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!