В Киргизии обвинение запросило 15 лет тюрьмы для экс-президента Атамбаева

Государственное обвинение попросило назначить экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву 15 лет лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

В Первомайском районном суде Бишкека начались прения сторон. Гособвинение также просит назначить 15 лет тюрьмы экс-главе Генпрокуратуры Индире Джолдубаевой, по 13 лет — бывшему советнику ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и врачу Абдулхалиму Раимжанову.

Ранее Атамбаева удалили из зала суда за нарушение порядка.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».

Атамбаев также обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. В августе 2019 года 2019 года киргизский спецназ во время попытки задержания Атамбаева вступил в столкновения с его сторонниками. Позже экс-президенту вручили обвинительные акты по делу о беспорядках.

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