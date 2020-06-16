Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,2 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7248, за последние сутки зафиксировано 193 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 16 июня.

7248 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 16 июня

За последние сутки в России выявлено 8248 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 545 458 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире за все время превысило восемь миллионов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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