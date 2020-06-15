Названы сроки начала испытаний российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

Испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах начнутся до конца лета, предположительно, в начале августа. Такие сроки назвал генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов, передает «Интерфакс».

Сейчас производитель проводит доклинические испытания, определяя характеристики вакцины, ее защитные свойства и безопасность.

Морозов также уточнил, что перед испытанием на добровольцах, вакцину протестируют на животных.

13 июня вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в сентябре институт Гамалеи начнет промышленное производство вакцины против коронавируса. Предполагается, что в августе препарат получит регистрационное досье и регистрацию.

С начала пандемии в России выявили 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.

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