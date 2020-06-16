Работающие в пустом парке тренажеры заставили полицию задуматься о призраках

thesun.co.uk

В индийском городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, работающие в пустом парке тренажеры заставили полицию задуматься о существовании призраков. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета The Sun.

Представитель полиции Рахул Сривастав (Rahul Srivastav) разместил в Twitter запись, на которой два механических тренажера работают без посторонней помощи. На кадрах также запечатлены трое патрульных, наблюдающих за происходящим. «Спорт-фанатик с того света?» — подписал Сривастав публикацию.

Видео стало вирусным и собрало десятки тысяч просмотров. Под роликом пользователи сети принялись спорить, в чем причина такого явления. Одни утверждали, что в произошедшем виновны потусторонние силы, другие же уверяли, что призраков не существует.

Болливудский актер Вивек Оберой заявил, что эти тренажеры движутся по инерции, так как ранее ими кто-то уже воспользовался. «Не надо говорить, что на видео призрак. Это просто пранк, который разыграли, чтобы осквернить репутацию парка», — возмутился артист.

В конечном счете полицейские объяснили, что на тренажеры было нанесено чрезмерное количество смазывающего вещества, из-за чего механизм продолжал работать даже после того, как им переставали пользоваться.

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