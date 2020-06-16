Число случаев коронавируса в российском регионе за сутки выросло в 2,5 раза

Иркутская область вышла на третье место по числу заразившихся коронавирусом: за сутки там выявили 319 новых случаев инфицирования — в 2,5 раза больше, чем днем ранее. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

При этом накануне, 15 июня, в регионе было зарегистрировано 127 новых заразившихся — область занимала 13-е место в общем рейтинге российских регионов по коронавирусу.

На первом и втором месте, по последним данным, оказались Москва и Московская область — там число новых инфицированных за последние сутки выросло на 1416 и 694 соответственно. В Санкт-Петербурге выявили 234 случая, в Свердловской области — 231.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 545 тысяч в 85 регионах. За последние сутки выявлено 8248 зараженных. За весь период зафиксировано 7284 летальных исхода, выздоровели 294 306 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России совместно с институтом Гамалеи анонсировало испытание своей вакцины от коронавируса на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится период их двухнедельной изоляции. Основная цель испытаний — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. По результатам вакцинации компоненты препарата испытают на остальной части добровольцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!